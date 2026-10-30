Berliner Zeitung: в ФРГ растет усталость от запросов Киева на деньги и оружие Berliner Zeitung: постоянные просьбы Зеленского стали раздражать немцев

Москва30 окт Вести.В Германии усиливается усталость общества от конфликта на Украине и постоянных запросов Киева на финансовую и военную помощь, пишет обозреватель издания Berliner Zeitung Николас Бутылин.

По оценке колумниста, регулярные призывы украинских властей выделить новые средства и оружие теперь воспринимаются в немецком обществе как замкнутый круг на фоне растущих внутренних экономических трудностей — высоких цен на энергоресурсы, продовольствие и инфляции.

Кроме того, в стране изменилось отношение к украинским беженцам: предложения об их возвращении на родину все чаще звучат среди местных политиков и чиновников.