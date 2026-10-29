Почти 80 случаев изъятия детей у украинских семей зафиксировали в Германии Активистка Райски: 79 случаев изъятия детей у украинцев зафиксировали в Германии

Москва29 окт Вести.В Германии официально зафиксировано 79 случаев изъятия детей у украинских семей. Об этом рассказала финская активистка и беженка Салли Райски в комментарии РИА Новости.

Как отмечала активистка ранее, европейцы забирают детей из украинских семей под различными предлогами, которые связаны с психологическим состоянием родителей, а также законами о защите детей.

Уже официально в Германии 79 случаев именно таких. Там родители, они старались как-то своих детей забрать, но об этом все молчат сказала Райски

В СМИ, по ее словам, эту информацию представляют как фейк и российскую пропаганду. При этом, добавила Райски, организации, которые помогают украинским семьям вернуть своих детей существуют в Польше, Чехии и Германии.