Евростат: приток украинцев в ЕС замедлился почти в шесть раз из-за новых правил

Приток беженцев с Украины в ЕС упал почти в шесть раз Евростат: приток украинцев в ЕС замедлился почти в шесть раз из-за новых правил

Москва12 окт Вести.Прирост числа украинских беженцев, пользующихся временной защитой в Евросоюзе, после ужесточения правил ее предоставления в августе снизился почти в шесть раз по сравнению с июлем, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

По состоянию на 31 августа временную защиту в ЕС имели 4,43 млн граждан третьих стран, бежавших с Украины, что на 3290 человек, или на 0,1%, больше, чем месяцем ранее. Для сравнения, в июле прирост составлял 19 945 человек (0,5%) – то есть месячный показатель сократился почти в шесть раз, на 83,5%.

Новая статистика охватывает первый месяц действия дополнительных требований ЕС к предоставлению временной защиты, вступивших в силу в начале августа и связанных с выполнением воинских обязанностей на Украине. При этом ранее полученный статус сохраняется для тех, на кого распространяются предусмотренные исключения. Сильнее всего число получателей защиты в августе сократилось в Польше (-13 665 человек), Финляндии (-6260) и Франции (-2125). Крупнейшими странами размещения беженцев остаются Германия (1,295 млн человек), Польша (939 тысяч) и Чехия (398 тысяч).

Доля совершеннолетних мужчин среди получателей защиты за месяц незначительно выросла – с 27,1% до 27,3%, женщин – с 43,4% до 43,6%, тогда как доля несовершеннолетних снизилась с 29,4% до 29,1%.

Ранее газета Politico написала, что администрация президента США может лишить около 100 тысяч украинских беженцев права на временное проживание.