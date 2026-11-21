Евростат: в ЕС под защитой живут 1,2 миллиона бежавших с Украины мужчин

Более 1,2 миллиона мужчин с Украины получили ВНЖ в Евросоюзе Евростат: в ЕС под защитой живут 1,2 миллиона бежавших с Украины мужчин

Москва21 ноя Вести.Приблизительно 1,22 миллиона мужчин, бежавших с Украины, находятся в Евросоюзе под временной защитой. Они получили вид на временное жительство (ВНЖ) в ЕС, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Евростата.

По статистическим данным, в ЕС на конец сентября 2026 года временную защиту получили 4,37 миллиона беженцев. Доля взрослых мужчин среди них составила 27,9%.

Таким образом, их численность достигала приблизительно 1,22 миллиона человек отмечает агентство

Эта статистика не учитывает украинских граждан, проживающих в ЕС по обычным видам на жительство, полученным с 2014 года, тех, кто за последние 13 лет получил новое гражданство или проживает в не входящих в Евросоюз странах Европы.

В ЕС на конец 2025 года насчитывалось еще около 1,7 миллиона украинцев, имеющих различные виды на жительство (ВНЖ).

Режим временной защиты введен Евросоюзом а марте 2022 года. Его действие продлено Советом Европы до марта 2028 года. При этом Брюссель ужесточил правила предоставления статуса для военнообязанных украинцев.

В Польше в этом году зафиксировано рекордное количество случаев физической агрессии против украинцев.