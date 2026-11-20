РИА Новости: примерно 6 млн украинцев уехали в ЕС после 2013 года

Подсчитано количество украинцев, уехавших в ЕС после Майдана РИА Новости: примерно 6 млн украинцев уехали в ЕС после 2013 года

Москва20 ноя Вести.Число украинцев, уехавших в ЕС после событий Майдана, может достигать 6 млн человек. Эти цифры приводит РИА Новости на основе данных Евростата.

В публикации говорится, что разрешения на проживание в странах ЕС по данным на 2025 год, имели примерно 1,7 млн украинцев.

Уточняется, что около 4,37 млн человек, покинувших Украину, находились под временной защитой ЕС по данным на сентябрь 2026 года.

Таким образом, совокупная численность двух категорий достигает 6 млн. человек, что в семь раз превышает данные на 2013 года, когда 845 тыс. украинцев обладали обычными видами на жительство в странах ЕС.

Также сказано, что эта оценка носит приблизительный характер и не учитывает украинцев, получивших гражданство за время пребывания в странах объединения.

Ранее сообщалось, что Финляндия стала страной ЕС с самым высоким уровнем безработицы.