Из ЕС могут выехать полмиллиона украинцев ЕК прогнозирует выезд из Европы 500 тыс. украинцев к 2028 году

Москва17 ноя Вести.Около 500 тыс. украинцев к 2028 году могут покинуть Евросоюз, даже в случае продолжения конфликта на Украине. Об этом говорится в осеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии.

К августу 2026 года число получателей временного убежища в ЕС было на уровне 4,4 млн человек. Предположительно, это число к концу года сократится до 4,3 млн человек, в 2027 году - до 4,1 млн и в 2028 году до 3,9 млн говорится в документе

ЕК сообщает, что в прогнозе исходит из сценария продолжения конфликта на Украине и санкций против России минимум до конца 2028 года.

Ранее в ЕС изменился регламент предоставления временного убежища для военнообязанных украинцев, с которых во избежание депортации требуют предъявлять свидетельства об официальном выезде с Украины.