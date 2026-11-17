Еврокомиссия: военный конфликт на Украине продолжится до конца 2028 года

Конфликт на Украине продолжится до конца 2028 года, считают в ЕК Еврокомиссия: военный конфликт на Украине продолжится до конца 2028 года

Москва17 ноя Вести.Еврокомиссия выпустила экономический прогноз, в котором говорится, что сохранение геополитической напряженности вокруг Украины и санкций против России продлится до конца 2028 года. При этом экономические последствия противостояния России и Украины остаются крайне неопределенными, считают аналитики ЕК.

Экономические последствия в значительной степени зависят от дальнейшего развития конфликта. Базовый сценарий предполагает, что геополитическая напряженность в регионе и санкции против России сохранятся на протяжении всего прогнозного периода [до конца 2028 года] говорится в документе, опубликованном на сайте ЕК

ЕК считает, что сложная ситуация с безопасностью продолжит сдерживать экономику Украины в 2027 году. При этом в документе уточняется, что технические допущения не следует рассматривать как прогноз.

Ранее в прогнозе ЕК сообщалось, что в 2027 замедлятся темпы роста ВВП США.