В Европе прогнозируют замедление темпов роста ВВП США с 2027 года Еврокомиссия спрогнозировала замедление темпов роста ВВП США до 2,1% в 2027 году

Москва17 ноя Вести.Замедление темпов роста валового внутреннего продукта Соединенных Штатов до 2,1% ожидается в 2027 году. Это следует из обновленного экономического прогноза, представленного Европейской комиссией.

По ее данным, в текущем году американская экономика сохранила высокие темпы роста. В ЕК в связи с этим ожидают, что в 2026 году реальный ВВП США вырастет на 2,3%.

Вместе с тем, говорится в прогнозе, в 2027-2028 годах макроэкономическая политика будет оказывать меньшую поддержку. В ЕК объяснили, что эффект от единовременного снижения налогов и возврата пошлин постепенно будет исчезать, в то время как более высокие реальные процентные ставки окажут влияние на расходы, чувствительные к процентным ставкам.

В целом прогнозируется замедление роста реального ВВП до 2,1% в 2027 году и до 2% в 2028 году говорится в документе

В ЕК также отметили, что США меньше, чем другие страны с развитой экономикой, пострадали в результате конфликта на Ближнем Востоке. При этом, как утверждается, рост розничных цен на энергоносители привел к уменьшению реальных доходов населения. В то же время экспорт показал умеренный рост за счет торговли энергетическими ресурсами и товарами, связанными с искусственным интеллектом.

Ранее в том же прогнозе ЕК сообщала, что к 2028 году ожидается отъезд из Европы около полумиллиона украинцев.