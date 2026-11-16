Кравченко: Украина движется к околонулевому экономическому росту в 2026 году

На Украине признали, что в 2026 г. страну ждет околонулевой экономический рост Кравченко: Украина движется к околонулевому экономическому росту в 2026 году

Москва16 ноя Вести.В 2026 году Украина движется к околонулевому экономическому росту, признал министр экономики страны Александр Кравченко в интервью газете Monde.

Он заявил, что Украина оценивает ущерб инфраструктуре и промышленному оборудованию в 10 млрд долларов, при этом прогнозы по росту ВВП страны продолжают ухудшаться.

Мы ожидаем еще одного пересмотра в сторону снижения, на дополнительные 1-1,5 процента... Мы движемся к ожидаемому экономическому росту, близкому к нулю, в 2026 году добавил он

По данным октябрьского доклада Всемирного банка, рост ВВП Украины в 2026 году снизится до 1,2%, что станет минимальным показателем за последние четыре года.

Ранее Нацбанк Украины подсчитал потери ВВП из-за повреждения инфраструктуры.