Украина потеряла 1,9% ВВП из-за взрывов с начала 2026 года ТАСС: Украина потеряла 1,9% ВВП из-за взрывов с начала 2026 года

Москва1 ноя Вести.Экономика Украины из-за взрывов с января по октябрь 2026 года включительно потеряла около 1,9% номинального ВВП, или порядка 4,28 млрд долларов, не считая металлургической отрасли. Это следует из подсчетов ТАСС, которые были проведены на основе данных украинского кабмина.

За прошедшее время взрывы происходили в складских помещениях, на объектах военно-промышленного и энергетического комплексов, портовой инфраструктуры и в дата-центрах, обслуживающих интересы украинских боевиков.

Экономические показатели Украины на этом фоне оказались ниже первоначальных прогнозов. Так, ВВП страны в годовом исчислении показывает нулевой рост, вместо ожидаемого в начале года роста на 1,5–2,5%. При этом отмечается, что во втором и третьем кварталах наблюдалась рецессия. По итогам года Нацбанк Украины ожидает снижение ВВП страны на 0,4%.