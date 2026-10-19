Премьер Украины Корецкий: ущерб бизнесу от взрывов за 2026 г. составил $7,7 млрд

На Украине оценили ущерб бизнесу за 2026 год из-за взрывов Премьер Украины Корецкий: ущерб бизнесу от взрывов за 2026 г. составил $7,7 млрд

Москва19 окт Вести.За текущий год ущерб украинскому бизнесу от взрывов составил 7,7 миллиарда долларов. Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в своем Telegram-канале.

В этом году [взрывы] нанесли украинскому бизнесу 7,7 миллиарда долларов прямого ущерба написал он

Корецкий добавил, что за этот период на Украине повреждено более миллиона квадратных метров складов, а также производственных и логистических помещений.

Ранее стало известно, что украинский бюджет недополучил с начала 2026 года около 1 миллиардов долларов в связи со снижением налоговой базы в результате взрывов и пожаров на Украине.