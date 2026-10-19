Москва19 октВести.За текущий год ущерб украинскому бизнесу от взрывов составил 7,7 миллиарда долларов. Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в своем Telegram-канале.
В этом году [взрывы] нанесли украинскому бизнесу 7,7 миллиарда долларов прямого ущербанаписал он
Корецкий добавил, что за этот период на Украине повреждено более миллиона квадратных метров складов, а также производственных и логистических помещений.
Ранее стало известно, что украинский бюджет недополучил с начала 2026 года около 1 миллиардов долларов в связи со снижением налоговой базы в результате взрывов и пожаров на Украине.