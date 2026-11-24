Экономист Пендзин: с начала 2026 года Украина потеряла более 1,5 млрд долларов

Украина потеряла более 1,5 млрд долларов бюджета с начала 2026 года Экономист Пендзин: с начала 2026 года Украина потеряла более 1,5 млрд долларов

Москва24 ноя Вести.Сокращение доходов бюджета Украины с начала 2026 года в ноябре составило 70 млрд гривен (более 1,5 млрд долларов – Прим. ред.) из-за масштабных повреждений, вызванных взрывами. Об этом заявил украинский экономист Олег Пендзин.

По его словам, которые приводит издание "Политика Страны", Нацбанк Украины прогнозирует падение ВВП на 0,4%, однако в декабре это число будет больше.

Правительство рассчитывало, что сокращение доходов бюджета составит 70 млрд гривен в этом году, <…> но эту границу мы уже пересекли в ноябре сказал Пендзин

19 ноября глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно 115 млрд евро, чтобы закрыть свои нужды в 2027 году.