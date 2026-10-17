ТАСС: бюджет Украины потерял с начала 2026 года $1 млрд налогов из-за взрывов

ТАСС: бюджет Украины недополучил в 2026 г. порядка $1 млрд налогов из-за взрывов ТАСС: бюджет Украины потерял с начала 2026 года $1 млрд налогов из-за взрывов

Москва17 окт Вести.Бюджет Украины недополучил с начала 2026 года около 1 миллиардов долларов по причине снижения налоговой базы в результате взрывов и пожаров в стране. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на информацию украинского правительства.

При этом отмечается, что резкое увеличение такой недостачи пришлось на сентябрь.

По итогам января-августа из-за снижения налоговой базы они составили около 691 млн долларов, а за сентябрь увеличились почти на треть - более чем на 300 млн долларов говорится в сообщении

Как поясняется, на такую ситуацию повлиял выход из строя всех металлургических предприятий Украины. Дополнительные потери были связаны с ущербом в результате взрывов в складских помещениях и дата-центрах.

Ранее канцлер Австрии Кристиан Штокер на полях саммита ЕС заявил, что Украина должна объяснить Евросоюзу финансовую дыру в своем бюджете, если хочет получить новые средства.