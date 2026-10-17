Штокер: Украина должна объяснить ЕС наличие финансовой дыры в своем бюджете Штокер: Киеву нужно объяснить Евросоюзу финансовую дыру в бюджете

Москва17 окт Вести.Киев должен объяснить Евросоюзу финансовую дыру в своем бюджете, если хочет получить новые средства. Об этом заявил канцлер Австрии Кристиан Штокер на полях саммита ЕС в Брюсселе.

Циркулирует так много цифр, что нам нужно взглянуть на них в перспективе и объяснить, а также быть прозрачными в отношении того, откуда берется этот дефицит приводит его слова Der Standard

Штокер отметил, что плачевное состояние финансов Киева из-за огромной бюджетной дыры требует обсуждения. Он признался, что сам поражен размером дефицита украинского бюджета.

Ранее журналист Валентин Богданов заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести", что масштаб коррупции на Украине является колоссальным. По его словам, эта коррупция не могла бы существовать в таких объемах, если бы не "крыша" Запада, в частности, американцев.