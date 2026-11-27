Килинкаров указал на лукавство Европы в финансировании Украины Килинкаров о лукавстве Европы: деньги для Украины в любом случае пойдут на войну

Москва27 ноя Вести.Политики стран Евросоюза лукавят, заявляя о неготовности участвовать в финансировании украинского конфликта, но выделяя средства на пополнение бюджета Украины. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" бывший депутат Верховной рады Украины, политолог Спиридон Килинкаров.

По его словам, нет никакой разницы, в каком виде поступают на Украину финансовые ресурсы – в виде поддержки бюджета или прямого финансирования войны.

Я читаю заявления, допустим, чешского премьер-министра. Он, с одной стороны, заявляет о неготовности страны участвовать в финансировании очередного пакета в 45 миллиардов [евро], но при этом говорит: из этих 45 миллиардов 25 миллиардов идет на вооружение, а 20 миллиардов идет на пополнение украинского бюджета. Он говорит: "Нет, вот в части военных расходов мы участвовать не будем, а вот то, что касается бюджетного финансирования – в этой части мы участвовать будем". Только знаете, в чем лукавство? В том, что когда вы высвобождаете деньги киевского режима на бюджет, то автоматически деньги самого киевского режима попадают на эту войну. Поэтому не надо … рассказывать о том, что вы не участвуете в поддержке этой войны заявил Килинкаров

Именно в этом, по мнению политолога, и состоит лукавство некоторых европейцев, пытающихся замаскировать свое участие в поддержке конфликта на Украине.

Любые деньги, которые поступают на территорию Украины – они все будут использованы для того, чтобы эта война, безусловно, продолжалась. Поэтому в этом, я думаю, лукавство тех, кто пытается таким образом минимизировать свою сопричастность ко всему тому, что на самом деле там на Украине происходит заключил Килинкаров

Ранее в ходе октябрьского европейского саммита глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о дефиците бюджета Украины на 2027 год в размере 70 миллиардов евро, несмотря на кредит в 90 миллиардов евро, который страны Евросоюза уже взяли для Киева в ущерб собственным экономикам.

Позже, 19 ноября, в ходе беседы с украинскими журналистами Зеленский заявил, что Киеву нужно 115 миллиардов евро, чтобы закрыть свои нужды в 2027 году.

Как отмечал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, в следующем году общая сумма средств, выделенных Евросоюзом Украине с 2022 года, превысит полтриллиона евро.