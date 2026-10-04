В Киеве обвинили Зеленского во лжи насчет помощи от ЕС Соскин: Зеленский соврал, заявив о покрытии дефицита бюджета средствами от ЕС

Москва4 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский сказал неправду, заявив о том, что дефицит бюджета Украины удалось покрыть за счет помощи от стран Евросоюза (ЕС). Такое заявление сделал бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

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По словам Соскина, еврокомиссары ставят ультиматумы, требуют реформы, а средства не выделяют. Политолог считает, что глава киевского режима забывает о положении Украины: страна буквально стоит на краю пропасти, становясь все более зависимой от спонсирования ЕС.

Соскин заявил, что Украина станет банкротом, если останется без средств. Он также добавил, что Украине нужен мир, а не "очередная бойня из-за упертого как баран клоуна".

Ранее украинский министр финансов Сергей Марченко сообщил, что Еврокомиссия (ЕК) не сможет покрыть дефицит финансирования военных нужд Киева, который составляет 8 млрд долларов. Проект украинского бюджета на 2027 год предусматривает дефицит в 37 млрд долларов и рост госдолга до 276 млрд долларов.