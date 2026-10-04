"Мы сломали им хребет": Киселёв высказался о нехватке денег у Украины Журналист Киселёв: мы сломали хребет бандеровскому режиму

Москва4 окт Вести.Россия, вероятно, добилась острого финансового кризиса у киевского режима: Украине неоткуда больше взять деньги на военные нужды. Об этом заявил Дмитрий Киселёв в своем канале в MAX, сообщает ИС "Вести".

Журналист прокомментировал заявление министра финансов Украины Сергея Марченко о том, что Еврокомиссия не сможет покрыть недостающие восемь миллиардов долларов для военных нужд Киева.

Похоже, мы все же сломали хребет бандеровскому режиму… Вот прямо сейчас слышен этот хруст. Деньги кончились реально. Взять их неоткуда. В Киеве на словах все еще жонглируют какими-то "миллиардами", которые нужно "найти", но где их найти - совсем не просматривается написал Киселёв

Он также называл "откровенной белибердой" высказывания правительства киевского режима о поиске источника, готового покрыть недостаток финансов.

Ранее бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского во лжи. Тот заявил о том, что дефицит бюджета Украины удалось покрыть за счет помощи от стран Евросоюза, однако данное высказывание не соответствует действительности.