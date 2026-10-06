Аналитик Макговерн признал напряженной для Украины ситуацию на фронте Экс-аналитик ЦРУ: ВС РФ нарастили темпы продвижения на фронте, как никогда ранее

Москва6 окт Вести.Ситуация на фронте становится напряженной для Украины, поскольку Вооруженные силы РФ наращивают темпы продвижения быстрее, чем когда-либо.

Об этом сообщил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала.

Ситуация становится действительно напряженной. Русские нарастили темпы продвижения, как никогда раньше. И к концу года у украинцев не останется ни электроэнергии, ни оружия. Оружия у них, собственно, уже нет. Как же они собираются обороняться? Что ж, им придется взглянуть правде в глаза сказал Макговерн

Он также отметил, что Киеву не стоит полагаться на европейскую помощь.

Даже европейцы заявили: "Мы больше не можем давать вам деньги, потому что у нас их просто нет"... Нам жаль, но мы обещаем поддерживать вас столько, сколько потребуется. Ну, то есть столько, сколько мы сможем вас поддерживать заключил экс-аналитик ЦРУ

Ранее стало известно, что у Украины нет денег не только на продолжение конфликта, но даже и на содержание государства, страна теряет бизнес и экономику.

До этого глава украинского минфина Сергей Марченко сообщил, что Киев не получил от Еврокомиссии 8 миллиардов долларов, необходимых для покрытия дефицита финансирования военных нужд. При этом министр заверил, что стране удастся покрыть 7 миллиардов долларов из этой потребности за счет экономии и перераспределения расходов.

Кроме того, премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что Киев и его западные спонсоры не смогли найти 27 миллиардов долларов для покрытия дефицита военного бюджета. В Евросоюзе это отрицают.