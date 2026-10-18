Москва18 окт Вести.Бандеровский режим Украины проходит точку невозврата, его хребет сломлен. Об этом заявил Дмитрий Киселёв, сообщает ИС "Вести".

Войну с Россией, указал Киселёв, киевский режим ведет с помощью западного оружия, с опорой на западные технологии и на западные деньги. В итоге полноценной системы ПВО у Украины не осталось. При этом российское оружие нового поколения, по словам Киселёва, включая скоростные реактивные беспилотники "Герань", практически беспрепятственно крошит на Украине важнейшую и очень чувствительную инфраструктуру – от мостов до центров обработки данных, что используются в интересах ВСУ. Также идет уничтожение локомотивов на железных дорогах.

Плюс Украина уже не имеет выхода к морю в том смысле, что все морские пути для нее – через Одессу, Николаев и соседние порты – отрезаны, перестали существовать, будь то для поставок западного оружия или для экспорта зерна. Сказать, что чувствительно – ничего не сказать. Без моря Украина – страна-инвалид подчеркнул Киселёв

Он также указал на то, во что превратилась Украина, некогда процветавшая в составе Советского Союза.

Нацики в годы незалежности угробили страну так и с такой скоростью, как, наверное, это мало кому и в истории человечества удавалось. Все из-за ложно поставленных целей, главная из которых – борьба внутри себя с русскими и со всем русским отметил Киселёв

Роковым же для Киева, по его мнению, стал разрыв с США после российско-американской сделки по поставкам дизельного топлива.

Находящуюся и так в отчаянном положении Украину бандеровский режим ссорит еще и с Трампом указал Киселёв

По его мнению, сейчас в конфликте на Украине происходит коренной перелом.

Хребет украинского режима сломлен. Это не значит, что военные действия вот-вот прекратятся - и в Великую Отечественную после Сталинграда и Курской дуги мы бились во всю силу, - но исход был очевидно предрешен, а экватор, что называется, пройден. Да, у нас впереди Славянск и Краматорск, котлы, и не один, но в целом процесс понятен и необратим. Наши военные нащупали у врага самые болезненные точки - мосты, логистика, связь. Наша разведка работает точно и быстро, поставляя исчерпывающие данные для целеуказания и оценки эффективности ударов. Наши оружейники вырвались в постоянно идущей гонке вперед и с большим запасом. Да, всем непросто. Но и результат, пусть пока промежуточный, обнадеживает. Качественно иное положение подчеркнул Киселёв

По его словам, Украина сейчас проходит точку невозврата.

Похоже, именно сейчас, в эти дни и недели, украинский бандеровский режим проходит точку невозврата. Буквально на наших глазах сумма полученных травм означает несовместимость с жизнью и начало быть может долгого, но зато безвозвратного прощания отметил Киселёв

Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал попытки украинских военных атаковать беспилотниками регионы России последними проявлениями агонии киевского режима.