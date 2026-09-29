Москва29 сенВести.Украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) не в состоянии противодействовать современным российским технологиям, что приближает Киев по условиям к прифронтовой зон. Об этом пишет американская газета The Washington Post (WP).
Как отмечается в публикации, российская армия применяет все более совершенные и быстрые средства поражения. В публикации говорится, что новые реактивные беспилотники без особого труда преодолевают устаревшие системы украинской ПВО.
Последние удары Вооруженных сил РФ привели к масштабным последствиям для обороны Киева, подчеркивает WP.
Оборона ВСУ не поспевает за технологическими достижениями России, и украинская столица стремительно превращается в прифронтовой городпишут авторы материала
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что ВСУ не смогли сбить около 45% БПЛА, запущенных Россией по целям на Украине в сентябре.