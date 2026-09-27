Москва27 сенВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский признал эффективность атак российских реактивных беспилотников.
По его словам, порядка 45% БПЛА, запущенных Россией по территории Украины в сентябре, не смогли сбить или подавить.
Значительная часть достигает определенных целейприводят слова Зеленского украинские СМИ
Ранее британская газета The Guardian заявила, что Украина столкнулась с критической нехваткой ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. Издание подчеркнуло, что Киев не в силах противостоять реактивным БПЛА России.