Киселёв указал, что Украина без вливаний извне "не жилец" Киселёв: без огромных вливаний извне Украина "перестанет шевелиться"

Москва15 ноя Вести.Без огромных вливаний извне Украина просто перестанет шевелиться, у страны не осталось собственной экономики. На это обратил внимание Дмитрий Киселёв, сообщает ИС "Вести".

Он отметил, что Украина на сегодняшний день – беднейшая страна Европы. На этом фоне на Украине изменился уклад и снизилась рождаемость.

У Украины не осталось экономики - без огромных вливаний извне там все просто перестанет шевелиться. Население Украины за время незалежности более чем уполовинилось… При этом едва ли не самый низкий коэффициент рождаемости – 0,7 на одну женщину, что за гранью всего добавил он

Журналист напомнил, что Украина никогда не была самостоятельной, а всегда поддерживалась или финансировалась из-за рубежа.

Будь то немцами или американцами - с одной лишь целью - использовать их против России сказал Киселёв

Он указал, что США работали над бандеровским проектом десятилетиями, подхватив эстафету сразу после Второй мировой войны.

Ранее Киселёв заявил, что бандеровский режим Украины проходит точку невозврата, его хребет сломлен.