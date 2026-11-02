Эксперт Чирков: поддержка Украины со стороны Запада будет сокращаться Эксперт Чирков: возможности Европы по поддержке Украины сокращаются

Москва2 ноя Вести.Поддержка Украины со стороны Запада будет неминуемо сокращаться из-за нежелания дальнейшего спонсирования и уменьшения возможностей у европейских стран. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил эксперт экономического факультета РУДН, доцент факультета государственного управления МГУ Максим Чирков.

По его словам, спонсировать Украину в прежнем объеме европейские страны больше не могут.

Ситуация, которая складывалась в последние годы со спонсорской поддержкой Украины, ее больше, так сказать, поддерживать в предыдущем виде невозможно. Это видно и по сокращению желания многих стран оказывать такую спонсорскую помощь Украине, и по сокращению возможностей. То есть каждые вот следующие инициативы, они наталкиваются на все больше и большее сопротивление тех или иных членов Евросоюза. Поэтому поддержка Украины будет неминуемо сокращаться заявил Чирков

Эксперт также отметил, что Соединенные Штаты ослабили свою финансовую помощь Украине.

Соединенные Штаты уже ни копейки, ни центы, ни евроценты, естественно, не тратят на поддержку Украины. Они только поставляют оплачиваемые другими, скажем, поставки. Но а у европейских стран возможности поддержки сокращаются, поэтому общая поддержка Украины будет сокращаться неминуемо сказал он

Ранее корреспондент телеканала Welt в Киеве Кристофф Ваннер заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский вынужден выпрашивать военную помощь у Запада.