Москва7 октВести.Союзники киевского режима убегают и бросают Украину. Об этом в беседе с KP.RU заявил директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин.
По мнению эксперта, сейчас поддержка Киева со стороны западных стран носит символический характер.
Союзники убегают. Они Киев бросают. Ну вот [канцлер Германии Фридрих] Мерц приезжал - и что? Он смог оторвать от себя с трудом миллиард. И [президент Франции Эммануэль] Макрон уже ничего из ПВО Киеву дать не можетсказал Подберезкин
Ранее газета The Wall Street Journal писала, что многие жители Европы из-за усталости от украинского конфликта начали поддерживать партии, выступающие против оказания помощи киевскому режиму.