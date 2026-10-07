Союзники Украины бросают ее, заявил эксперт Профессор Подберезкин: союзники Киева бегут и бросают Украину

Москва7 окт Вести.Союзники киевского режима убегают и бросают Украину. Об этом в беседе с KP.RU заявил директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин.

По мнению эксперта, сейчас поддержка Киева со стороны западных стран носит символический характер.

Союзники убегают. Они Киев бросают. Ну вот [канцлер Германии Фридрих] Мерц приезжал - и что? Он смог оторвать от себя с трудом миллиард. И [президент Франции Эммануэль] Макрон уже ничего из ПВО Киеву дать не может сказал Подберезкин

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что многие жители Европы из-за усталости от украинского конфликта начали поддерживать партии, выступающие против оказания помощи киевскому режиму.