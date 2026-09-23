Запад может бросить Украину после урегулирования конфликта, пишут СМИ TAC: Украина может оказаться ненужной Западу после разрешения конфликта

Москва23 сен Вести.Украина может стать ненужной Западу после урегулирования конфликта, пишет The American Conservative.

По мнению авторов, западные страны не захотят обременять себя опекой над этим государством.

Когда этот день (урегулирования конфликта – прим. ред.) наконец настанет, Украина может обнаружить, что она превращается в страну... которой никто не хочет обременять себя говорится в материале

Кроме того, в тексте отмечается, что "Украина может оказаться одна". Вполне вероятно, что страну не примут ни в Евросоюз, ни в Североатлантический альянс.

Если Украина будет смотреть в сторону Запада, она обнаружит себя брошенной и одинокой подчеркнули авторы

Ранее Европейская комиссия на фоне коррупционного скандала на Украине напомнила Киеву, что борьба с подобной преступностью продолжает быть важнейшим фактором успеха переговоров страны по вхождению в ЕС.