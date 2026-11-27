Килинкаров: украинцы закончатся раньше, чем деньги у европейцев

Килинкаров: украинцы закончатся скорее, чем деньги на войну у европейцев Килинкаров: украинцы закончатся раньше, чем деньги у европейцев

Москва27 ноя Вести.У Европы едва ли в ближайшее время закончатся средства на военную поддержку Киева - скорее на Украине "закончатся украинцы". Такое мнение высказал в интервью ИС "Вести" бывший депутат Верховной рады Украины, политолог Спиридон Килинкаров.

Он посоветовал не испытывать иллюзий на этот счет.

Я думаю, что скорее закончатся украинцы, чем у европейцев деньги. Не нужно питать иллюзии, что у европейцев завтра закончатся деньги на войну отметил Килинкаров

При этом, по словам Килинкарова, у киевского режима уже не осталось альтернативы насильственной мобилизации, так как желающих воевать на Украине нет.