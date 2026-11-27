Килинкаров: у Киева не осталось альтернативы насильственной мобилизации Килинкаров: альтернативы насильственной мобилизации на Украине не осталось

Москва27 ноя Вести.У киевского режима не осталось альтернативы насильственной мобилизации, так как желающих воевать нет. Об этом в комментарии ИС "Вести" заявил экс-депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

Никакой альтернативы у киевского режима, кроме насильственной мобилизации, на самом деле не осталось. Коренным образом ситуация изменилась даже по сравнению с 2022 годом отметил Килинкаров

По его словам, если в 2022 году на Украине были люди, готовые воевать добровольно, то сейчас таких почти не осталось.

Ранее депутат Верховной рады Сергей Козырь одному из украинских телеканалов сообщал, что мужчины из города Алешки Херсонской области после эвакуации на подконтрольную Киеву территорию столкнулись с призывом в ряды ВСУ.