Москва27 ноя Вести.Чтобы "протянутая рука" главы киевского режима Владимира Зеленского продолжала получать очередные транши из Европы, он должен выполнять свои обязательства по мобилизации в стране. Об этом в комментарии ИС "Вести" заявил экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

По его словам, если глава киевского режима не выполнит свою часть обязательств, то этого не сделает и Европа.

Для того, чтобы протянутая рука Зеленского получала какие-то очередные транши со стороны европейских политиков, Зеленский должен выполнить часть своих обязательств в отношении мобилизации и пополнения фронта живой силой сказал Килинкаров

Он обратил внимание на то, что новые правила бронирования для критически важных предприятий и правила мобилизации, которые обсуждают на Украине, не будут соблюдаться.

Несмотря на то, что там прописываются новые вводные, эти инструкции и все такое прочее, я думаю, это не будет соблюдаться, и все будет продолжаться в том же самом духе. Я думаю, там в этом плане мало что изменится добавил Килинкаров

Также он отметил, что у Киева не осталось альтернативы насильственной мобилизации, так как нет желающих воевать.

На Украине уже не первый месяц фиксируется острая нехватка личного состава армии. Из-за этого местные территориальные центры комплектования (ТЦК) мобилизуют людей насильно, часто забирая прямо с улицы.

Так, американский журналист Джексон Хинкл, комментируя видео принудительной мобилизации в Одессе, в ходе которой мужчина убегает от сотрудника ТЦК, перелезает через забор, садится в машину и уезжает, назвал происходящее "геноцидом против своих соотечественников ради наживы".