Москва27 ноя Вести.У киевского режима есть два пути решения проблемы насильственной мобилизации населения – так называемой бусификации, – и власти Украины решили пойти по более простому. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" политолог, экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

Он указал на причину насильственной мобилизации.

Очевидно, насильственная бусификация происходит исключительно потому, что люди не хотят брать оружие и идти воевать. Воевать за этот режим, понимая, что на фоне этой жесточайшей войны, потерь и всего остального происходит один за другим коррупционный скандал, и люди понимают, чем занята украинская власть. Поэтому, конечно, подавляющее большинство людей пытается избежать этой самой мобилизации. Не у всех, надо сказать, это получается, поэтому мы видим эти тысячи роликов, которые летают в Интернете, в отношении насильственной бусификации сказал Килинкаров

Киевский режим, по его словам, вместо решения этой проблемы на законодательном уровне решил ограничиться внутренней пошаговой инструкцией для сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов).

Власть, конечно же, понимает эту проблему и пытается каким-то образом минимизировать последствия – для себя прежде всего. Много говорили о том, что бусификация должна проходить как-то по-другому, и [глава киевского режима] давал поручения новому главнокомандующему. Есть два варианта решения этого вопроса. [Можно] на законодательном уровне все четко прописать, как должен происходить этот процесс мобилизации. Но, по всей видимости, решили пойти по простому пути и выпустили внутреннюю инструкцию для сотрудников ТЦК на 159 страницах и прописали пошагово, как должна происходить мобилизация. Там много прописано вещей, которые должны быть, но что-то я очень сомневаюсь в том, что, во-первых, руководители этих ТЦК будут исполнять эти внутренние инструкции, а во-вторых, что сотрудники, которые занимаются непосредственно бусификацией, будут придерживаться этих норм и правил, которые там прописаны заключил Килинкаров

Причина, по его словам, в том, что никакой альтернативы насильственной мобилизации у киевского режима уже не осталось.

На Украине уже не первый месяц фиксируется острая нехватка личного состава армии. Из-за этого местные территориальные центры комплектования мобилизуют людей насильно, часто забирая прямо с улицы.

Так, американский журналист Джексон Хинкл, комментируя видео принудительной мобилизации в Одессе, в ходе которой мужчина убегает от сотрудника ТЦК, перелезает через забор, садится в машину и уезжает, назвал происходящее "геноцидом против своих соотечественников ради наживы".