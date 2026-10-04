Нардеп Дмитрук: люди вышли на протест в Киеве, потому что хотят мира

Вопреки страху: киевляне вышли на протест в Киеве с требованием мира Нардеп Дмитрук: люди вышли на протест в Киеве, потому что хотят мира

Москва4 окт Вести.Жители Киева устроили в центре города акцию протеста с требованием завершения украинского конфликта. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук назвал это событие очень важным.

В своем Telegram-канале нардеп отметил, что киевляне вышли на Майдан вопреки страху репрессий, запугиванию и давлению со стороны властей.

Слово "мир" уже звучит публично. И сам факт того, что сегодня в центре Киева находятся люди, которые открыто требуют мира, – важное событие. Мир перестает быть словом, которое произносят только шепотом подчеркнул парламентарий

Дмитрук также опубликовал несколько кадров с места событий. Участники митинга держат в руках плакаты. На одном из них написано: "Нет режиму Зе (режиму Владимира Зеленского. — Прим. ред.), нет репрессиям, нет коррупции, нет банде ТЦК, нет бусификации".