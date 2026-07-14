Москва14 июлВести.Жители Киева вышли на митинг перед зданием Киевской городской государственной администрации из-за увеличения стоимости проезда в общественном транспорте. Об этом сообщили украинские СМИ.
Журналисты также опубликовали видео пикета. На кадрах видно, что митингующие держат плакаты с требованием ввести мораторий и обеспечить доступные цены на проезд.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение, предполагающее повышение с 15 июля цен на проезд в столице Украины с 8 до 30 гривен.