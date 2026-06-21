В Киеве одновременно протестуют геи и противники ЛГБТ Акции протеста сторонников и противников ЛГБТ проходят в Киеве

Москва21 июн Вести.В украинской столице начались акции протеста сторонников и противников ЛГБТ (движение, признанное в России экстремистским, и запрещено). Первые требуют изменить гражданский кодекс, чтобы узаконили однополые отношения, которые называют "гражданским партнерством".

Вторые, в свою очередь, выступают против продвижения ЛГБТ-повестки, сообщают местные СМИ. Обе акции начались одновременно, но в разных районах Киева. Причем их участники не обратили внимание даже на воздушную тревогу, причиной которой якобы стал взлет российского истребителя-перехватчика МиГ-31.

12 июня глава киевского режима Владимир Зеленский встречался с деятелями культуры. Он заявил, что ощущает себя одинаковым с сексуальными меньшинствами.