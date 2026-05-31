Москва31 маяВести.В крупнейших украинских городах объявили о планах провести гей-парады*. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.
Во Львове, Киеве и Харькове анонсировали проведение прайдов ЛГБТК+*. Среди главных тем этого года — признание ЛГБТК+* семей, усиление ответственности за преступления на почве ненависти и требование отозвать законопроект №15150говорится в сообщении
Законопроект, о котором идет речь, предполагает изменения в Гражданский кодекс, которые, помимо прочего, закрепляют определение семьи исключительно как союза мужчины и женщины.
В начале мая в Киеве проходил митинг против трудовых мигрантов и нетрадиционных ценностей.
*Движение ЛГБТ и его подразделения признаны экстремистскими и запрещены в РФ