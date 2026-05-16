В Киеве проходит митинг за традиционные ценности и против трудовых мигрантов

Жители Киева вышли на митинг против мигрантов В Киеве проходит митинг за традиционные ценности и против трудовых мигрантов

Москва16 мая Вести.В Киеве проходит митинг против трудовых мигрантов и нетрадиционных ценностей. Об этом сообщают местные паблики.

Толпа собралась на площади Независимости и скандирует лозунги "Мигрантам — повестка, паранджа — феминисткам". Этот призыв охватывает сразу две темы, о которых накануне говорили организаторы - защита семейных ценностей и наплыв трудовых мигрантов из стран Азии и Африки.

По словам организаторов, нынешняя миграционная политика создает угрозу демографической безопасности и этнокультурной целостности страны.