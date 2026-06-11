Зеленский заявил о равных правах для ЛГБТ: "Мы одинаковые"

Зеленский поддержал ЛГБТ и призвал к открытому диалогу с обществом Зеленский заявил о равных правах для ЛГБТ: "Мы одинаковые"

Москва11 июн Вести.Глава киевского режима Зеленский выразил поддержку ЛГБТ‑сообществу, сообщили в Telegram‑канале "Политика Страны". В опубликованном сообщении приводится его цитата: "Мы одинаковые. У нас одинаковые права, несмотря на предрассудки людей из XV века".

По данным канала, Зеленский также высказался в пользу открытого диалога с обществом по подобным вопросам: "нужно открыто говорить с обществом обо всем", — приводит его слова источник. В публикации подчёркивается, что заявление прозвучало в контексте обсуждения прав и равенства.

В России "Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и террористическим и запрещено на территории страны.