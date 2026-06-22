Москва22 июн Вести.За ЛГБТ-парадом (движение признано в России экстремистским и запрещено) Украина пытается спрятать свою сущность — террористов, уничтожающих мирное население. Такое мнение озвучил ИС "Вести" политолог Валерий Заборовский.

Накануне в Киеве начались акции протеста сторонников и противников ЛГБТ. Первые требуют изменить Гражданский кодекс, чтобы узаконили однополые отношения, которые называют "гражданским партнерством".

Украина пытается как-то загладить свое реноме, чтобы их воспринимали не как террористов и убийц, которые уничтожают с 2014 года мирное население, в том числе и своей страны, а как таких веселых, радужных ЛГБТ-активистов, что, мол, приезжайте к нам. Ведь они же пропагандируют это на всех уровнях. То есть масса роликов, масса контента, связанного с тем, что в ВСУ служат представители нетрадиционных сексуальных ориентаций