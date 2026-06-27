В Венгрии прошел ЛГБТ-парад, несмотря на прошлогодний запрет В Венгрии провели ЛГБТ-парад, который пытались запретить при Орбане

Москва27 июн Вести.В столице Венгрии состоялся ЛГБТ-парад (движение признано экстремистским и запрещено в России), который в прошлом году власти во главе с Виктором Орбаном пытались запретить, передает корреспондент РИА Новости.

В марте 2025 года венгерский парламент принял поправки к закону о праве на собрания, фактически запретив проведение ЛГБТ-прайдов. Однако уже в июне того же года мэрия Будапешта организовала шествие вопреки запрету, а после смены правительства по итогам выборов обвинения с градоначальника были сняты. В этом году организаторы решили не отменять акцию даже из-за экстремальной жары, хотя вопрос о переносе обсуждался. Как отмечает местная пресса, проведение парада может быть связано с демонстрацией смены идеологического курса новыми властями.

Участники шествия с радужными флагами, плакатами и оскорбительными изображениями экс-премьера Орбана прошли по центру города. Колонна растянулась на пять километров. Радужные флаги соседствовали с полотнищами Великобритании, Канады и Нидерландов. Из-за проведения акции перекрыто движение в нескольких центральных районах.

По сравнению с прошлым годом шествие стало менее масштабным — тогда в ннм участвовали многие европейские политики и дипломаты, выражая протест против политики Орбана. В этот раз потасовок с правыми активистами не зафиксировано — партия "Наша Родина" перенесла "Марш гордости за семью" на неопределенный срок. Новый премьер-министр Петер Мадьяр объявил трехдневное выездное заседание правительства, поэтому члены кабинета в мероприятии не участвуют. По данным СМИ, в параде планирует принять участие еврокомиссар по вопросам равенства Хаджа Лабиб.