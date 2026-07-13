На Украине выпустили образовательный сериал про движение ЛГБТ в рядах ВСУ

Украинский образовательный проект подготовил сериал про ЛГБТ в рядах ВСУ На Украине выпустили образовательный сериал про движение ЛГБТ в рядах ВСУ

Москва13 июл Вести.На образовательной платформе, которую курирует украинское Министерство цифровой трансформации был опубликован сериал о развитии в рядах армии культуры ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским и запрещено).

Проект назван "Военнослужащие ЛГБТ-сообщества в Вооруженных силах Украины". В его рамках снято 11 видеороликов, в который пропагандируется толерантность к вышеназванной группе лиц, а также приводится опыт армий стран НАТО.

Вы узнаете, что говорят статистика и международный опыт о повышении боевой готовности за счет включения ЛГБТ+, как украинское законодательство защищает от дискриминации, как создать здоровую атмосферу в подразделении говорится в описании проекта

По задумке авторов, этот сериал должен быть полезен курсантам военной академии, военным психологам, командирам и офицерам армии. Указано, что проект предназначен для активных граждан, военнослужащих, а также работников государственных служб.

В июне в Киеве прошли акции протеста. На улицы одновременно вышли как противники ЛГБТ, так и сторонники движения. Активисты спорили о необходимости разрешения однополых браков.