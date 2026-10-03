В Киеве украинцы вышли на площадь Независимости и требуют мирных переговоров

В центре Киева украинцы вышли с требованием заключения мира В Киеве украинцы вышли на площадь Независимости и требуют мирных переговоров

Москва3 окт Вести.На площади Независимости в центре Киева проходит акция, организованная по призыву украинского военнослужащего Александра Тодорова, в настоящее время содержащегося под стражей. Об этом сообщает издание "Страна.ua".

Одним из главных требований участников акции является скорейшее заключение мирного соглашения с Россией, отмечает издание. На опубликованных "Страной" кадрах видно, как один из митингующих держит плакат с надписью "Остановить войну, только мир!".

Александр Тодоров - одесский журналист и правозащитник, сейчас военный. Еще в начале сентября он призвал выходить в центр Киева против действующей власти и беспредела в стране. Как сообщала "Страна", 10 сентября на акцию протеста вышли люди, но их было немного. Сегодня, по данным издания, собралось гораздо больше.

19 сентября Тодорова задержали сотрудники СБУ и отправили под стражу - по обвинению в самовольном оставлении части.