KP.RU: жители Киева рассказали о рабском смирении после скандала с пыточной

Киевляне заговорили о "рабском смирении" после истории с пыточной KP.RU: жители Киева рассказали о рабском смирении после скандала с пыточной

Москва6 ноя Вести.Жители Киева все чаще говорят о страхе перед представителями силовых структур и собственном бессилии после истории с обнаружением подвала, где удерживали людей. Об этом пишет сайт KP.RU.

Журналисты проанализировали комментарии жителей украинской столицы в различных социальных сетях.

Людей учат каким-то правилам пещерного выживания, причем рабское смирение пока берет верх приводит сайт обсуждения киевлян

Отмечается, что перебои с электричеством и водоснабжением подогревают недовольство властью среди жителей. KP.RU приводит комментарий в соцсетях одной из киевлянок, которая заявила, что государства на Украине нет.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский, пытаясь остаться у власти, устроил геноцид на Украине.