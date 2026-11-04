Москва4 нояВести.Киевские власти превращают украинцев в рабов. Об этом ИС "Вести" заявил член Совета Движения "Другая Украина" Василь Вакаров, комментируя скандал с пыточной под Киевом.
По разным данным, на Украине около 500 тысяч людей считаются дезертирами. Попросту людей, которых незаконно в свое время… из ТЦК поймали, отправили на фронт. Они сбежали с фронта… и прячутся. Именно этих людей, через ТЦК, бандиты… с "Азова" (признан террористической организацией и запрещен в РФ) вычислили, их выловили и обратно отправили в яму. То есть, действительно это рабство на Украине. То, что мы сейчас видим – это вершина рабства, вершина того, что делают власти [главы киевского режима Владимира] Зеленского с простыми людьмисказал эксперт
Вакаров добавил, что "азовцы" издеваются над людьми и забирают у них последнее.
И у людей есть выбор: либо умереть, сдохнуть, как говорят "азовцы", на яме, либо все-таки вернуться на фронт и попытаться там выжить. Вот такой выбор для простых людейсказал эксперт
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский уничтожает украинцев, пропуская их через мясорубку в масштабах страны.