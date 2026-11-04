Москва4 ноя Вести.Киевские власти превращают украинцев в рабов. Об этом ИС "Вести" заявил член Совета Движения "Другая Украина" Василь Вакаров, комментируя скандал с пыточной под Киевом.

По разным данным, на Украине около 500 тысяч людей считаются дезертирами. Попросту людей, которых незаконно в свое время… из ТЦК поймали, отправили на фронт. Они сбежали с фронта… и прячутся. Именно этих людей, через ТЦК, бандиты… с "Азова" (признан террористической организацией и запрещен в РФ) вычислили, их выловили и обратно отправили в яму. То есть, действительно это рабство на Украине. То, что мы сейчас видим – это вершина рабства, вершина того, что делают власти [главы киевского режима Владимира] Зеленского с простыми людьми сказал эксперт

Вакаров добавил, что "азовцы" издеваются над людьми и забирают у них последнее.

И у людей есть выбор: либо умереть, сдохнуть, как говорят "азовцы", на яме, либо все-таки вернуться на фронт и попытаться там выжить. Вот такой выбор для простых людей сказал эксперт

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский уничтожает украинцев, пропуская их через мясорубку в масштабах страны.