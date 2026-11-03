Москва3 ноя Вести.Украинцы, уставшие от концлагеря в их стране, стали новыми врагами главы киевского режима Владимира Зеленского. Таким мнением в своей колонке для ИС "Вести" поделился журналист Евгений Нипот.

Хотя участников борщаговских беспорядков украинские каратели и за быков-то не считают. Так, всполошившиеся овцы, подавить выступление которых необходимо для устойчивости власти. За теми, кто хотел освободить людей и расправиться с садистами, не стоят соросовские организаторы картонных маршей, нет денег демпартии США. А потому у киевского режима здесь развязаны руки. И эти руки надели перчатки, взяв биты написал Нипот

Он добавил, что против простых украинцев использовали "азовцев" (полк "Азов" признан террористической организацией и запрещен в РФ), переодетых в гражданскую одежду.

[Глава офиса президента Украины Кирилл] Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) приказал жестко подавить протесты с помощью "титушек" – переодетых в гражданское "азовцев". Они налетели на толпу, проламывая черепа и ломая кости. Для них протестующие – это враги государства, угрожающие привилегированному положению нацистов. Провокаторы, работающие на русских. На деле же это были простые украинцы, уставшие от большого концлагеря масштабом со страну, попытавшиеся уничтожить хотя бы один – тесный, с заляпанными кровью стенами, до которого они еще могут дотянуться сообщил Нипот

Больше об инциденте с тюрьмой под Киевом и о беспорядках в украинской столице – в авторской колонке Евгения Нипота.