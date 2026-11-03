Нипот: Зеленский пытается показать, что не имеет отношения к пыткам в армии

Нипот заявил, что Зеленский делает вид, будто не имеет отношения к пыточным Нипот: Зеленский пытается показать, что не имеет отношения к пыткам в армии

Москва3 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается делать вид, что он не имеет отношения к пыточным в Киеве. Такое мнение в своей колонке для ИС "Вести" выразил журналист Евгений Нипот.

В своем воскресном обращении Зеленский ни слова не сказал о подпольной тюрьме в Петропавловской Борщаговке. Хотя к тому моменту уже были сотни видео, и стало невозможно скрыть обнажившуюся правду о сорока запытанных мужчинах, которым в подвале киевского пригорода ломали хребты, избивали, пока те не ослепнут, оставляли с гниющими ранами заявил Нипот

Он добавил, что украинский режим хочет переложить ответственность на толпу, устроившую беспорядки, и на женщину медика.

Зеленский будто бы и не причем. Виновата толпа, что устроила беспорядки в пригороде Киева. Виноват сам парень, потому что он якобы оскорбил кого-то из боевиков и упал с забора прямо к ним в лапы. Виновата женщина-фельдшер, которая на коленях умоляла пустить ее к заточенным. Она уже внесена в базу "Миротворца" и причислена к агентам Кремля. И конечно, виноваты сами задержанные, ведь они "ухилянты", бежавшие с фронта. Все это пишут прикормленные Банковой инфопомойки и ручные депутаты написал Нипот

Он обратил внимание на то, что глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обещает найти виновных.

А террорист Буданов уже грозится, что зачинщиков возьмут за горло. Заявляет он об этом на украинском, хотя вчера на месте говорил исключительно по-русски. Мовный омбудсмен молчит, ведь что позволено Юпитеру, то не позволено быку заключил Нипот

Больше о скандале с тюрьмой под Киевом, где пытали задержанных, – в авторской колонке Евгения Нипота.