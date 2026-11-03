Москва3 ноя Вести.Запад и киевский режим попытаются замять информацию о пыточных на Украине, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен.

Он добавил, что и политики, и медиа будут преуменьшать масштаб инцидента, обелять киевский режим и делать все, чтобы про эту историю забыли как можно скорее.

У политико-медийного истеблишмента впереди много работы: нужно обелить пыточные камеры Зеленского написал Дизен в X

2 ноября стало известно, что в селе Петропавловская Борщаговка, в подвале частного дома, удерживают сорок человек. К дому прибыла скорая помощь и начали собираться местные жители, которые устроили стихийный протест, попытались выломать ворота дома и устроили потасовку с правоохранительными органами. В ходе столкновения силовики применили слезоточивый газ.

В итоге врачам удалось забрать четырех человек. Все они были сильно избиты, один находился в тяжелом состоянии. Украинская полиция признала, что в подвале удерживали военнослужащих Нацгвардии.