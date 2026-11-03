Женщину-медика, приехавшую к "пыточной" под Киевом, задержали Буданов: женщину-медика, приехавшую к "пыточной" под Киевом, задержали

Москва3 ноя Вести.Медработница Валентина Молодая, которая первой прибыла к дому в Петропавловской Борщаговке под Киевом, задержана. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

Буданов подчеркнул, что Молодая прибыла к дому под Киевом на автомобиле скорой помощи и еще до инцидента с обнаружением тюрьмы давала комментарии представителям прессы.

Как сообщалось, девушка осматривала людей, которые находились в подвале частного дома. Местные жители назвали эту тайную тюрьму для боевиков ВСУ, сбежавших из воинских частей, "пыточной". Там удерживались около 40 человек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание, что скандал с подвалом под Киевом прогремел на весь мир.