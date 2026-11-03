Приехавшую к запертым людям под Киевом медработницу внесли в базу "Миротворца"

Приехавшая на помощь людям в "пыточной" под Киевом медик занесена в "Миротворец" Приехавшую к запертым людям под Киевом медработницу внесли в базу "Миротворца"

Москва3 ноя Вести.Медработница Валентина Молодая, которая первой прибыла к дому в Петропавловской Борщаговке под Киевом, была внесена в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец" (заблокирован в РФ по решению суда). Об этом свидетельствуют данные портала.

По мнению администрации сайта, Молодая участвовала в создании провокаций и "российских спецоперациях против Украины".

Девушка осматривала людей, которые находились в подвале частного дома. Местные жители назвали эту тайную тюрьму для боевиков ВСУ, сбежавших из воинских частей, "пыточной".

Сообщалось, что там удерживались около 40 человек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание, что скандал с подвалом по Киевом прогремел на весь мир.