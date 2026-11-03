Удерживаемых в подвале под Киевом пытались вывести тайком ТАСС: пострадавших из "пыточной" под Киевом пытались вывести тайком

Москва3 ноя Вести.Около 45 мужчин, которых удерживали в подвале частного дома в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом, имели следы побоев. Их пытались вывести из здания тайком, сообщил ТАСС представитель пророссийского подполья.

По словам собеседника агентства, пострадавших хотели незаметно вывести из дома по одному через задний выход. Он рассказал, что присутствовавшие на месте очевидцы видели следы избиений на удерживаемых.

В реальности пострадавших было порядка 45. Их тайком пытались вывести по одному через задний выход "пыточной". Наши друзья, присутствовавшие на месте, отчетливо видели следы побоев на удерживаемых поделился представитель подполья

Он также отметил, что этот дом – не единственное место, где удерживают и пытают людей.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в подвале дома в Петропавловской Борщаговке могут находиться около 40 человек. После публикации сообщений местные жители начали собираться у здания. Позднее там произошли столкновение и стрельба, против собравшихся применили слезоточивый газ.