Захарова заявила, что Зеленский пропускает украинцев через свою любимую игрушку Захарова: Зеленский уничтожает украинцев через мясорубку

Москва4 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский уничтожает украинцев, пропуская их через мясорубку в масштабах страны, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что Зеленский удерживает власть через страх и террор в отношении собственного народа, и благодаря нему Украина пропитана атмосферой внутренней озлобленности и ненависти людей друг к другу.

И вот мы видим страну, где человек, обещавший привести людей к миру и благополучию, начинает этих людей пожирать и уничтожать через любимую его игрушку - мясорубку. С детства любимой игрушкой Зеленского, по воспоминаниям его мамы, была мясорубка. Просто сейчас она в масштабах всей Украины сказала Захарова

Ранее Захарова назвала Зеленского "невероятным позорищем", которое привело Украину к краху. Позднее она отмечала, что Зеленский использует пыточные по всей Украине, чтобы сохранять свою власть.