Москва30 сенВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский и его сподручные продолжают общаться по-русски, в том числе и в штаб-квартире Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.
Так было и на заседании Генассамблеи, Совета Безопасности: [представители Украины] демонстративно надевают наушники, как бы показывая, что они русским не владеют. И при этом в кулуарах, да и перед журналистами, говорят, как есть, как они обычно говорят, как они думаютсказала она
Захарова назвала такое поведение украинцев лицемерным явлением киевского режима, который ненавидит своих же граждан, и с которыми он борется "всеми доступными и недоступными методами".
Ранее официальный представитель МИД России заявила, что Зеленский не стремится к миру, он нацелен продолжать террор.
Также Захарова рассказала, что мобилизованных на Украине затаскивают в мясорубки на колесах.