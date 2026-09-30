Захарова: украинские представители говорят по-русски в кулуарах заседаний ООН Захарова: в ООН Зеленский с подручными общается на русском языке

Москва30 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский и его сподручные продолжают общаться по-русски, в том числе и в штаб-квартире Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

Так было и на заседании Генассамблеи, Совета Безопасности: [представители Украины] демонстративно надевают наушники, как бы показывая, что они русским не владеют. И при этом в кулуарах, да и перед журналистами, говорят, как есть, как они обычно говорят, как они думают сказала она

Захарова назвала такое поведение украинцев лицемерным явлением киевского режима, который ненавидит своих же граждан, и с которыми он борется "всеми доступными и недоступными методами".

Ранее официальный представитель МИД России заявила, что Зеленский не стремится к миру, он нацелен продолжать террор.

Также Захарова рассказала, что мобилизованных на Украине затаскивают в мясорубки на колесах.