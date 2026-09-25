Захарова оценила, как Зеленский говорит на английском языке Захарова: Зеленский в ООН "выкорячивал" из себя каждое слово

Москва25 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский мог говорить в ООН на русском, но пытался изображать знание английского языка. Об этом в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В стенах ООН он бы мог использовать русский язык, раз уж он его использует, но по назначению, учитывая то, что это один из шести официальных языков ООН. Но здесь начинается лицемерие. Здесь он, так сказать, выкорячивая из себя каждое слово, пытается говорить на английском сказала она

Как отмечает дипломат, в этом вся сущность того, что происходит сейчас с киевским режимом.

Причем, мне кажется, слово "сущность" можно было бы еще и отредактировать, заменив Щ на Ч. Потому что это действительно абсолютно бесчеловечная история, как над людьми, которые поверили Зеленскому, его народ, его избиратели просто надругались. Когда человек уничтожает ту веру, ту религию, ту церковь, которая является родной для миллионов людей в его стране. Запад его, собственно говоря, довел до того состояния, в котором его сейчас все наблюдают. И самое удивительное, вот посмотрите, он, когда заходил в штаб-квартиру ООН, он представлял собой вот тот самый образ диктатора, которым западники пугают весь мир сказала она

Ранее Захарова заявила, что Зеленский говорит по-русски, в то время как на Украине людей хватают за русский язык.